Réunir les cultures et les aînés de Saint-Léonard autour de la même table

Voulant briser les barrières entre les différentes cultures de Saint-Léonard, le Centre des aînés du réseau d’entraide (CARE) de Saint-Léonard et l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM) ont créé les jeudis interculturels.

Les deux organismes côtoient la clientèle âgée du secteur et ont remarqué l’isolement de cette dernière autant physiquement que culturellement. Voulant améliorer la situation, ceux-ci ont décidé de les réunir au sein des mêmes activités.

«Dans notre centre, nous avons beaucoup de Québécois de souche et d’Italiens. À l’AIEM, il y a des membres de la communauté latine, haïtienne et arabe. Nous voulions briser les stéréotypes sur les différentes cultures et les rassembler pour qu’ils découvrent les autres», indique Marné Valenzuela, intervenante au CARE de Saint-Léonard.

«Les gens habitent le même territoire, mais ne se parlaient pas. Nous voulions favoriser l’intégration des aînés au Québec, mais également aux différentes cultures», ajoute Sandra Salcedo, intervenante psychosociale à l’AIEM.

Tous les jeudis, pendant trois heures, les personnes âgées de Saint-Léonard, toutes cultures confondues, se retrouvent pour participer à des activités ludiques, sportives et informatives. Bingo, danse, voyage gastronomique, sortie culturelle, il y en a pour tous les goûts et de toutes les cultures.

«Avec nos activités, on s’ouvre et découvre les autres cultures. Je suis heureuse quand les gens quittent nos activités en ayant appris au moins une phrase ou un mot dans une autre langue. C’est une réussite», souligne Mme Salcedo.

Au moins une vingtaine de personnes participent régulièrement aux activités. Certaines réunissent jusqu’à une cinquantaine d’aînés.

«Au départ, les gens ne se mélangeaient pas. Ils restaient ensemble. Aujourd’hui, ils ont forgé des liens. Ils ont confiance en eux et plusieurs osent même parler dans une langue qu’ils ne maitrisent pas parfaitement, car ils savent qu’on est entre amis», mentionne Mme Salcedo.

«Nous avons vu une diminution de l’ignorance envers les autres. Une baisse de la peur devant l’inconnu et un rapprochement entre les cultures», ajoute Mme Valenzuela.

«Nous sommes une grande famille» – Maria Amato, participante aux jeudis interculturels

L’avenir

Le projet qui en est à sa deuxième année se terminera le 31 mars. Toutefois, le retour des jeudis culturels à l’automne 2017 n’est pas encore confirmé.

«Nous avons déjà quelque chose de bien former. Nous voulons garder ce que l’on a construit avec les aînés. Nous espérons revenir à l’automne», soutient Mme Salcedo.

Pour de l’information sur les jeudis interculturels, on joint Marné Valenzuela au Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard, en composant le 514 326-4116 poste 41, ou Sandra Salcedo à AIEM, en composant le 514 723-4939, poste 209.