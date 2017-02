Souligner la Journée de la femme

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la bibliothèque de Saint-Léonard organise une programmation spéciale, le 8 mars prochain.

Il faut réserver sa place au 514 328-8500, poste 8589.

Café-causerie Portraits de femmes de Saint-Léonard, 10h à 12h

Les femmes de Saint-Léonard sont invitées à prendre la parole pour partager leur parcours, leurs préoccupations et leurs espoirs sur la place des femmes dans l’arrondissement. Une occasion de venir discuter avec les élues et des membres du milieu communautaire.



Écriture au féminin, 19h

Atelier d’écriture ayant pour thème la féminité et la maternité. Les élues de l’arrondissement seront également présentes à cette activité.

Exposition thématique Parcours de femmes, en continu

Tout au long du mois de mars, découvrez des femmes marquantes dans leurs mots et dans leurs œuvres.