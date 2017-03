Saint-Léonard se dote d’une nouvelle commission permanente

Pour mieux prendre en compte les nouvelles problématiques sociales et écomomiques de l’arrondissement, les élus ont adopté la création d’une nouvelle commission qui se penchera notamment sur la modernisation du parc industriel.

Les réflexions urbanistiques et environnementales étaient auparavant incluses au sein d’autres commissions dans l’arrondissement de Saint-Léonard, mais compte tenu de l’importance de ces deux dossiers et du temps qui leur était consacré lors des rencontres entre les élus, le conseil d’arrondissement a décidé de créer une nouvelle commission entièrement dédiée à ces questions lors de sa séance ordinaire du lundi 6 mars. Elle est intitulée « commission permanente de l’urbanisme, de l’environnement, de la qualité du milieu et du développement économique ».

« Nous allons nous pencher sur les changements à apporter à Saint-Léonard en prenant en compte les nouveaux besoins et en identifiant les défis économiques, urbanistiques et environnementaux auxquels nous devons faire face tout en établissant une nouvelle réglementation harmonieuse », explique Patricia Lattanzio, conseillère de la ville pour le district et présidente de cette nouvelle instance.

Concrètement, les quatre élus et le maire de l’arrondissement vont profiter de ce nouvel outil pour faire le point sur les grands dossiers de rénovation, de construction et sur les réflexions économiques. La commission permettra aussi de faire des comptes-rendus des consultations citoyennes sur des projets liés à ses compétences.

Moderniser l’industrie de Saint-Léonard

Le champ d’action de cette commission permanente est vaste, mais Patricia Lattanzio se dit impatiente de commencer à travailler sur ces dossiers pour identifier les changements à apporter au sein de l’arrondissement. « Le visage de Saint-Léonard s’est transformé avec les années. Il y a de nouveaux besoins, de nouvelles clientèles, de nouvelles cultures… Il faut donc être capable de répondre à ces besoins, d’animer l’arrondissement et de le mettre à jour. Cette commission va permettre de faire des recommandations qui seront ensuite présentées au conseil », détaille la conseillère de la ville.

L’un des premiers chantiers sur lequel vont se pencher les élus concerne le parc industriel de Saint-Léonard. « Il faut moderniser ce secteur. Plusieurs questions se posent. Comment l’améliorer ? Comment donner plus d’énergie ? Comment mieux prendre en compte les besoins des acteurs ? Tout cela va être réfléchi », promet Patricia Lattanzio.

L’autre conseiller de la ville, Dominic Perri, ainsi que les deux conseillers d’arrondissement Mario Battista et Lili-Anne Tremblay siégeront également au sein de cette commission permanente de l’urbanisme, de l’environnement, de la qualité du milieu et du développement économique.

Trois commissions renommées

En plus de l’adoption de la nouvelle commission permanente de l’urbanisme, de l’environnement, de la qualité du milieu et du développement économique, le conseil d’arrondissement du 6 mars a aussi acté le changement de noms et de mandats de trois autres commissions.

La Commission permanente des loisirs, des sports et du développement social s’occupera désormais aussi des questions culturelles. La commission des travaux publics environnement et transports devient la commission permanente des travaux publics, des infrastructures, des parcs et de la foresterie urbaine. Enfin, la commission sécurité publique et circulation prend désormais en charge la question des transports au sens large.

L’arrondissement indique que ces changements sont mineurs et parle de modification « cosmétique » sans grand bouleversement sur le fonctionnement de ces assemblées. « Cette réorganisation (…) permettra d’harmoniser les dossiers et les sujets qui sont traités dans chacune de ces commissions avec la structure organisationnelle de l’arrondissement et, par le fait même, d’en améliorer l’efficacité des interventions », a expliqué le maire Michel Bissonet.