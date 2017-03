La biblio de Saint-Léonard parmi les plus visitées

Le nombre d’abonnés et le nombre de visiteurs ont encore augmenté l’année dernière. Près de 410 000 personnes ont franchi les portes de la bibliothèque de l’arrondissement qui est l’une des plus populaires de Montréal.

Avec précisément 409 719 passages en 2016, la bibliothèque de Saint-Léonard se classe pour la cinquième année consécutive sur le podium des bibliothèques les plus visitées de Montréal. Cela fait trois ans qu’elle n’est devancée que par la bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent (418 736 visiteurs) dans ce palmarès.

La fréquentation des bibliothèques de la métropole a encore crû l’an dernier en dépassant les 8 millions d’entrées et l’arrondissement de Saint-Léonard n’est pas étranger à cette hausse. Depuis 2013, le nombre d’usagers y a augmenté de près de 20 %.

L’espace développe de nombreuses activités pour tous les publics et possède l’une des collections de livres les plus importantes de la ville. Selon les statistiques d’inventaire, la bibliothèque compte plus de 178 000 ouvrages et elle propose autour de 1000 animations chaque année. La bibliothèque audiovisuelle figure aussi parmi les dix mieux dotées de la métropole et des programmes ont été lancées pour renforcer cet aspect.

Le prêt d’ordinateurs y est notamment proposé depuis le début de cette année. L’arrondissement a aussi été l’un des premiers à se doter de bornes libre-service.

Les Léonardois semblent d’ailleurs réceptifs à cette offre pléthorique puisque près d’un quart (23,7 %) des habitants de l’arrondissement est abonné à la bibliothèque.

« Je pense que c’est lié à la population. Il y a des jeunes enfants et des familles, c’est accessible à tous et il y a des nouveautés à chaque fois que je viens », salue Saoussen, une Léonardoise qui vient plusieurs fois par semaine avec ses trois enfants. Plus de 18 000 personnes sont désormais inscrites dans l’établissement et ce chiffre est en augmentation constante depuis 2012.

« Je suis très satisfait de ce qu’on a réussi à implanter à Saint-Léonard. On attire les jeunes et l’ensemble de la population et c’est excellent », se réjouit le conseiller de Ville Dominic Perri.

Cette bibliothèque est également prisée des résidents d’autres arrondissements puisque l’an dernier, 19 % des prêts étaient faits à des personnes domiciliées en dehors de Saint-Léonard.

L’arrondissement entend désormais s’appuyer sur ces bons chiffres pour obtenir le financement d’un agrandissement de cet espace. « La demande et le succès sont là, chiffres à l’appui. Nous avons besoin d’agrandir pour renforcer cette réussite et ce serait impensable que la Ville de Montréal n’octroie pas les fonds », estime Dominic Perri.