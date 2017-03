Plus de 600 000$ pour des programmes de lutte contre l’intimidation

Le gouvernement du Québec vient d’annoncer une aide financière pour la région de Montréal. 17 organismes engagés dans la lutte contre l’intimidation vont recevoir entre 22 000$ et 40 000$.

La problématique est vaste et elle avait été ciblée comme une priorité dans le budget 2016 du gouvernement québécois. Pour lutter contre toutes les formes d’intimidation, la ministre Francine Charbonneau a indiqué que 2M$ avaient été débloqués pour l’ensemble de la province, dont 609 033$ pour la ville de Montréal dans le cadre du programme « Ensemble contre l’intimidation ».

« L’intimidation est une fine ligne avant d’autres gestes plus graves. La volonté c’est d’arriver avant cette fine ligne pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’impact après », souhaite la ministre et députée de Mille-Îles.

À l’issue d’un appel à projets, un comité indépendant a sélectionné 17 organismes montréalais qui oeuvrent dans des domaines divers. La prévention par le sport, l’accompagnement des aînés, le combat contre l’homophobie, la lutte contre les discriminations envers les handicapés, la sensibilisation en milieu scolaire ou encore la prévention des violences conjugales sont des exemples des programmes d’action sélectionnés.

Ces organismes ont été choisis pour leurs actions auprès des victimes d’intimidations, de leurs familles, des témoins, mais aussi des auteurs.

« C’est une belle nouvelle et je suis particulièrement fière de voir que les organismes se sont mobilisés. C’est un problème qui existe partout et les outils qu’on met en place vont donner des résultats sur le terrain », se félicite Filomena Rotiroti, la députée de Jeanne-Mance-Viger.

La présentation de ce financement a eu lieu au centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard puisque cet organisme communautaire fait partie des récipiendaires grâce à son nouveau programme de sensibilisation interculturel.

« Nous voulons faire un inventaire de toutes les intimidations qui existent et les regrouper dans des documents et des activités, cela pourrait être des capsules vidéo ou des pièces de théâtre. On va ensuite traduire tous ces outils et les présenter dans les différents centres communautaires », détaille Johanne Pitt, la directrice générale de l’organisme. Ce centre des aînés obtient près de 35 000$ qui serviront à produire des versions en Français, en Anglais, en Italien, en Espagnol et peut-être en Arabe de ses activités.

Le comité de sélection des programmes a reçu pour plus de 14M$ de demandes de subvention cette année. Face à ces besoins importants, le gouvernement québécois a décidé d’inclure de nouveau la lutte contre l’intimidation dans son budget 2017. Une deuxième phase d’appel à projets va être lancée pour distribuer 1M$ dans des organismes de toute la province l’année prochaine.

Une consultation des victimes et des auteurs dans les établissements secondaires

L’organisme Projet ado communautaire en travail de rue (PACT de rue) a entamé une grande campagne de collecte d’informations pour lutter contre l’intimidation en milieu scolaire. Les travailleurs de PACT de rue ont demandé à des établissements secondaires du nord et du centre-est de l’île de Montréal d’identifier des victimes et des auteurs d’intimidation pour organiser des séances de discussion.

« On voulait refaire nos ateliers de prévention et ce sont les jeunes concernés qui vont nous guider. On aura quelque chose de plus précis qui vise tous les jeunes », explique Robert Paris, le directeur général de PACT de rue.

Ces séances séparent évidemment les victimes des auteurs et elles serviront de base aux activités que l’organisme va lancer durant l’automne.

« Il y a une finalité en soi, nos ateliers vont rester et ils seront transférables à d’autres organismes », promet M. Paris.

17 organismes partenaires

Institut Pacifique

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Centre de prévention de la violence familiale Générations

Relais-femmes

Habitations communautaires Entre-deux-âges

Centre communautaire Rendez-vous 50+

Corporation du centre des aînés de Villeray

Coalition des familles LGBT

Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal

Centre d’aide aux familles latino-américaines

Projet ado communautaire en travail de rue (PACT)

Groupe d’action pour le poids ÉquiLibre

YWCA de Montréal

Fédération québécoise de l’autisme

GRIS-Montréal