De plus en plus de jeunes dans les camps de jour sportifs

L’organisme GMS qui propose plusieurs activités pour les jeunes de Saint-Léonard a enregistré un nombre record d’inscriptions lors de ses camps d’hiver. Une dizaine de sports et trois programmes seront proposés durant l’été.

Gymnastique, tennis, basket, boxe, athlétisme, judo, cheerleading, soccer et flag football… La liste des activités proposées par l’organisme Gestion Multisports Saint-Léonard (GMS) s’élargit pour l’été 2017 et c’est une conséquence directe de sa popularité. Durant cet hiver, les camps de jour proposés par GMS ont connu une croissance de 43%, passant de 70 à 100 abonnés.

« C’était vraiment une surprise. On veut toujours augmenter, mais on ne s’attendait pas à cela et on a dû fermer les inscriptions plus tôt que prévu », avoue Vickie Bélanger, la coordonnatrice de GMS.

Cet organisme communautaire sportif est le seul à être agréé par l’arrondissement et il s’attend de nouveau à une fréquentation record durant l’été. Plus de 700 jeunes sont attendus lors de ces camps de jour pour lesquels les inscriptions vont s’ouvrir le 10 avril prochain.

« On a tout fait pour prévenir les parents et les places vont partir vite. Si on se fie au camp d’hiver, on devra probablement refuser du monde », prévient déjà la coordonnatrice.

GMS profite de la transformation de Saint-Léonard et de l’arrivée de familles avec de jeunes enfants pour développer ses activités. « On propose des programmes pour les enfants de 5 à 12 ans et il y a de plus en plus de jeunes dans les écoles primaires de l’arrondissement donc cela a sûrement beaucoup d’influence sur notre fréquentation », se réjouit Vickie Bélanger.

Du 26 juin au 18 août, un programme multi-récréo avec des animateurs sera accessible chaque semaine du lundi au vendredi. Sur la même période, un programme sportif autour des neuf disciplines que l’organisme propose sera aussi ouvert chaque semaine avec des professeurs des clubs de l’arrondissement.

« On regroupe les organisations sportives de Saint-Léonard et ce sont les entraîneurs de ces organismes qui viendront encadrer nos animations », détaille la coordonnatrice de GMS.

Pour les enfants qui ont déjà un niveau de pratique élevé en soccer et basket, un volet académique de perfectionnement sera également ouvert chaque semaine du 26 juin au 21 juillet dans ces deux disciplines.

« C’est important de faire bouger les jeunes. Pour leur santé évidemment, mais c’est aussi essentiel, car un enfant actif reste éloigné de la délinquance », estime Gabriel Paradis, le président de GMS.

Les camps d’été de GMS coûtent entre 95 $ et 130 $ par semaine en fonction des activités et des programmes sélectionnés. Ils seront organisés dans l’établissement primaire Lambert-Closse, dans l’école Saint-Exupéry et au complexe sportif Ludus.