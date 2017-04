Phase 2 de la collecte des résidus alimentaires lancée

Dès le 2 mai, l’arrondissement de Saint-Léonard implantera la collecte des résidus alimentaires dans un deuxième secteur de son territoire, ajoutant ainsi 5200 nouvelles adresses aux 7500 déjà couvertes par le service.

«Les bienfaits de cette collecte sont reconnus et il serait impensable aujourd’hui de s’en passer» Michel Bissonnet

Des patrouilleurs de l’Écoquartier de Saint-Léonard, identifiés par un dossard brun, parcourront les rues du secteur concerné pour distribuer gratuitement 5200 trousses de démarrage qui comprennent un bac brun sur roulettes de 45 litres, un bac de cuisine de sept litres, un dépliant explicatif, un autocollant illustrant les matières acceptées et refusées ainsi que 10 sacs compostables. Ces patrouilleurs seront également présents sur le terrain au cours du mois de mai, pour s’assurer que l’implantation de la nouvelle collecte se déroule bien et pour répondre aux questions des résidents.

Selon le plan d’implantation graduelle prévu, l’ensemble des immeubles de huit logements et moins de Saint-Léonard devrait être desservi par la collecte des résidus alimentaires en mai 2019.

Information:Les résidents qui souhaitent avoir plus d’information sur cette collecte, sur les matières acceptées et refusées ou obtenir des trucs et astuces pour faciliter leur participation peuvent consulter le site Web de l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/st-leonard. Il est aussi possible de communiquer avec l’Écoquartier de Saint-Léonard au 514 328-8444 ou de se rendre à leur bureau au 7800, rue de la Salette.

82.02 C’est le nombre de kilogrammes récoltés par unité d’occupation, de mai à décembre 2016, à Saint-Léonard.

Le secteur touché

Les résidents qui bénéficieront de cette nouvelle collecte demeurent dans un immeuble de huit logements et moins, situé dans le secteur nord-est de l’arrondissement, soit à l’est du boulevard Lacordaire et au nord du boulevard Robert ainsi qu’à l’est du boulevard Langelier et au nord du boulevard Métropolitain.

Le nouveau calendrier des collectes

La collecte des résidus alimentaires remplacera la collecte des ordures ménagères du mardi. L’arrondissement continuera cependant à ramasser les ordures ménagères le vendredi, dans ce secteur. La collecte des matières recyclables demeurera également en place, chaque vendredi.