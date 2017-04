C’est l’heure du grand ménage de la rue Jean-Talon

Pour une huitième année consécutive, il est temps de prendre balais, sacs et gants pour nettoyer la rue Jean-Talon Est, dans le cadre de la Grande corvée de Montréal.

«Participer à une corvée de nettoyage est une belle occasion pour s’amuser et passer du temps en plein air tout en rencontrant des membres de la collectivité et en posant un bon geste pour l’environnement en le rendant plus propre, plus attrayant et plus sécuritaire», souligne l’Écoquartier de Saint-Léonard, par voie de communiqué.

Le 5 mai, dès 13h, deux équipes seront constituées et parcourront l’artère commerciale vers l’est et vers l’ouest pour se retrouver, à 15h, au point de départ, au parc Ladauversière, près du 5555, rue Jean-Talon Est. Une collation sera servie et un bon d’achat de 100$ sera offert par la Société de développement commerciale Jean-Talon sera tiré parmi les participants.

Pour participer, les citoyens peuvent s’inscrire en communiquant avec l’Écoquartier de Saint-Léonard par téléphone au 514 328-8444 ou par courriel à ecoquartierstleonard@gmail.com. Si l’inscription est effectuée plus de 72 heures à l’avance, les participants recevront gratuitement une trousse de corvée comprenant des gants, un t-shirt, des sacs pour séparer les déchets des matières recyclables ainsi que des consignes de sécurité. Les personnes intéressées peuvent également se rendre au parc Ladauversière, près 5555, rue Jean-Talon afin de rencontrer les organisateurs de la corvée de propreté, le jour de la corvée.

Consultez le calendrier de toutes les corvées de propreté sur le site de la Ville de Montréal: https://ville.montreal.qc.ca/corvees/participer.

Nettoyer le bassin Chartier

Un grand ménage de printemps est également prévu aux bassins Chartier. Les personnes intéressées peuvent se présenter à compter de 10h30, le samedi 13 mai, près du sentier situé entre les rues J.-B.-Martineau et Philias-Gagnon. Les gants et le matériel nécessaire au nettoyage seront fournis.