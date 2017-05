Concours de dessins: les lauréats dévoilés

Un total de 750 élèves de huit écoles primaires de Saint-Léonard ont imaginé la future rue Jean-Talon et les oeuvres de deux élèves ont retenu l’attention du jury du concours de dessins de la Société de développement commercial Jean-Talon.

Sous le thème «Tu imagines ton endroit rêvé sur Jean-Talon Est», les dessins de Sarah Guerra, de l’école Dante, et d’Alissia Cantatore, de l’école Pierre-de-Coubertin ont été sélectionnés et seront apposés sur 13 000 sacs distribués dès novembre 2017, pour les festivités de fin d’année dans les écoles participantes et les commerces de la rue Jean-Talon.

Le but de ce concours et de sensibiliser la population de Saint-Léonard à travers les enfants dans divers domaines, tels que la propreté, l’environnement, l’achat local…etc. Pour les féliciter, la SDC Jean-Talon a remis aux gagnants 100$ de bon d’achat à dépenser chez les commerçants de la rue Jean-Talon Est, une plaque laminée de leur dessin et un sac réutilisable de l’année précédente en attendant les nouveaux sacs qui seront distribués en novembre prochain.

Les gagnants