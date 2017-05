Le Foodbus s’arrête à St-Ex

Une centaine de jeunes de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (St-Ex) et du Centre Ferland ont pu déguster les sandwichs cuisinés par des membres de l’une des brigades culinaires de St-Ex, lors du passage du Foodbus, le 18 mai.

Le foodtruck de la Tablée des chefs était de passage à l’école secondaire, car celle-ci a remporté le concours de l’organisation. Des élèves de St-Ex et du Centre Ferland ont créé une vidéo faisant la promotion de leur brigade culinaire, mais surtout pour transmettre leur motivation.

«Nos brigades donnent de bons outils et de bonnes bases en saine alimentation à des jeunes. Nous leur transmettons également le plaisir de cuisiner tout en les rendant autonomes», souligne Yoni Bélanger, coordonnatrice des brigades culinaires à la Tablée des chefs.

Avec plus de 2000 élèves, les cuisiniers en herbe de St-Ex ne pouvaient nourrir tout le monde.

«Nous avons créé un événement commun avec la fête de l’engagement à St-Ex où l’on reconnaît et récompense les jeunes engagés dans leur école. Nous avons alors choisi ces élèves dans la distribution de sandwichs avec le Foodbus», indique Martine Pomerleau, enseignante dans le programme de formation préparatoire au travail à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et responsable des brigades culinaires de St-Ex.

Une sélection a aussi été nécessaire pour choisir qui serait les aides-cuisiniers du Foodbus.

«C’est un privilège de prendre part à ce projet. Nous voulions leur donner une tape sur l’épaule et les encourager, c’est pourquoi nous avons choisi les jeunes les plus assidus et motivés dans les brigades», mentionne Mme Pomerleau.

Quatre adolescents ont alors cuisiné des sandwichs de porc confits, mais également un sandwich au tofu, pour les végétariens, avec le chef François Desroches.

«C’est très amusant et intéressant, car nous sommes avec un chef», fait valoir Mélissa, élève de St-Ex.

«C’est très excitant. C’est un honneur de pouvoir participer au Foodbus et à la brigade culinaire», ajoute sa consoeur Eugénie.

Un total de 130 sandwichs ont été remis pendant un après-midi aux élèves de l’école secondaire, à certains membres du personnel ainsi qu’à des jeunes du Centre Ferland.