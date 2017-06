À la découverte des cultures dans Saint-Léonard

Tout l’été, il sera possible de découvrir Saint-Léonard sous toutes ses facettes, alors que l’Accueil des immigrants de l’est de Montréal (AIEM) organise l’activité Saint-Léonard en trois dimensions, sept langues et cinq continents.

Pendant six samedis, il sera possible de faire une visite guidée de Saint-Léonard dans l’après-midi avant de terminer la soirée en assistant à des activités et spectacles mettant à l’honneur les différentes cultures qui peuplent l’arrondissement.

Dès 15h30, le Festibus accueillera les visiteurs qui, pendant trois heures, découvriront l’histoire, le patrimoine, mais également les institutions et organismes de Saint-Léonard.

«On y découvrira le passé de Saint-Léonard, mais aussi beaucoup son présent. C’est une belle façon de découvrir le quartier, les services qui y sont offerts et les communautés qui le compose», indique le directeur adjoint de l’AIEM, Vincent Garneau.

Après avoir effectué le circuit, les participants termineront leur visite au parc Wilfrid-Bastien, à temps pour assister à l’une des six soirées culturelles organisées par l’AIEM, en collaboration avec le Mouvement fraternité multi-ethnique et le Regroupement interculturel de Saint-Léonard.

«C’est un éclatement de spectacles. De nombreuses régions y sont représentées et par des médiums et mode d’expression différents», souligne M. Garneau.

Cet événement fait partie des festivités soulignant le 375e anniversaire de Montréal, mais le Festibus pourrait revenir chaque année afin de faire découvrir le quartier aux résidents, mais également aux nouveaux arrivants.

Il est obligatoire de s’inscrire au Festibus pour prendre part au circuit de découvertes, soit par téléphone au 514 723-4939 ou par courriel au info@aiemont.com.

Soirées culturelles

Tous les spectacles sont gratuits et il n’est pas nécessaire de faire le tour guidé pour y assister. Les spectacles seront annulés en cas de pluie. Pour s’informer des prestations, on visite la page Facebook de l’AIEM.