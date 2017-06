De nouveaux fauteuils roulants aquatiques pour Saint-Léonard

Toutes les piscines et jeux d’eau de Saint-Léonard auront désormais leur fauteuil roulant aquatique, alors que l’arrondissement vient de faire l’achat de trois nouveaux fauteuils.

Avec les cinq fauteuils qu’il s’est procurés l’automne dernier, l’arrondissement possède désormais huit fauteuils, soit une pour chaque piscine et jeux d’eau de Saint-Léonard. Celles-ci pourront être empruntées gratuitement par les baigneurs à mobilité réduite cet été.

«Ces fauteuils permettront à nos citoyens à mobilité réduite de se rafraîchir et de profiter pleinement de nos installations aquatiques, cet été. Cet achat démontre une fois de plus combien l’arrondissement attache de l’importance à l’accessibilité universelle de l’ensemble de ses installations récréatives, physiques et sportives», fait valoir la conseillère d’arrondissement et élue responsable du dossier de l’accessibilité universelle à l’arrondissement, Lili-Anne Tremblay.

L’acquisition de ces huit fauteuils représente un investissement de 26 000$. Pour les emprunter, les usagers doivent s’adresser au responsable présent dans le pavillon de parc ou à la piscine.

Trois autres fauteuils roulants adaptés sont aussi disponibles, depuis 2013, au complexe aquatique de Saint-Léonard. Tous ces équipements ont été acquis dans le cadre du Plan d’action local en accessibilité universelle 2016-2018 de l’arrondissement.