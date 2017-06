Bien gérer ses déchets lors du déménagement

Alors que des miliers de personnes se préparent à déménager cette semaine, plus de 60 000 tonnes d’articles seront mis à la rue pendant la période des déménagements à Montréal.

Afin d’encourager la population à réutilisés, recyclés ou valorisés leurs articles, une collecte spéciale pour les encombrants et les résidus de construction de rénovation et de démolition (CRD) a été ajouté le 10 juillet.

Si la collecte des encombrants et des résidus de CRD ne concordent pas avec les besoins des Léonardois, l’Écoquartier de Saint-Léonard rappelle que les écocentres, sites de réemploi et de récupération de matières résiduelles, représentent une autre solution gratuite pour se départir de ses articles inutiles.

L’organisme environnemental met également à la disposition des Léonardois un Bottin des récupérateurs afin de trouver un endroit local où se départir d’objets et leur donner une seconde vie. Pour en savoir plus, consultez: ecoquartiersaintleonard.org/bottin-liste-complete.

Qu’est-ce qu’un encombrant

Les encombrants font référence aux gros meubles comme les commodes, les armoires, les tables, les chaises et les électroménagers, exception faite des appareils froids (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et autres appareils froids) pour lesquels il faut communiquer avec le 311.

Qu’est-ce qu’un résidus de construction de rénovation et de démolition

Les résidus de CRD désignent les matériaux utilisés lors des travaux résidentiels, tels que le bois, le gypse, la pierre, le bardeau d’asphalte et la céramique.

Les écocentres

Les matières acceptées dans les écocentres sont: les appareils contenant des gaz réfrigérants, les électroménagers, les produits électroniques, les meubles rembourrés, les matières recyclables (papier/carton, contenants de verre, de plastique et de métal), les métaux ferreux et non ferreux, les pneus de vélo et d’automobile hors d’usage de 84 cm ou moins, les résidus de CRD, les résidus domestiques dangereux (RDD) (ex.: peinture, huile, solvants, pesticides, chlores, etc.), les résidus verts, les feuilles mortes et les branches de conifères.