À la découverte des récoltes léonardoises

L’Écoquartier a lancé Cultivons Saint-Léonard, un projet dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Conçu sur mesure pour les Léonardois, il vise à mettre en valeur et à partager avec la relève le savoir-faire des jardiniers des diverses communautés culturelles de Saint-Léonard.

«Dans le cadre du 375e anniversaire de fondation de Montréal, au-delà des legs majeurs qui laisseront une trace indélébile sur la métropole, une centaine de projets de quartiers permettront aux Montréalais et aux visiteurs de s’approprier la ville en plein coeur et de redécouvrir notre culture vaste et diversifiée, notre riche diversité, nos magnifiques espaces verts, notre dynamisme, à tous égards», a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre.

«Grâce à des projets comme Cultivons Saint-Léonard, les Montréalais peuvent aller à la rencontre de leurs voisins et poser des gestes concrets en faveur de l’environnement, directement dans leur milieu de vie. Les citoyens du quartier Saint-Léonard ont certainement beaucoup à nous apprendre sur leur passion de l’agriculture urbaine», a fait savoir la députée de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Durant l’été, l’Écoquartier animera les Stations découvertes des saveurs qui permettront aux visiteurs de déguster des plantes méconnues d’ici et d’ailleurs qui se jardinent facilement à Montréal.

À la Découverte des cultures d’ici et d’ailleurs

Le samedi 19 août, l’Écoquartier de Saint-Léonard organisera une journée Découverte des cultures d’ici et d’ailleurs. Les participants auront l’occasion de participer à une visite guidée de jardins individuels et collectifs afin de découvrir des trésors méconnus de Saint-Léonard. Cette journée se tiendra au moment où les jardins seront à l’apogée de leur splendeur!

Pour ceux qui ne pourront pas se joindre à cette visite, les jardins pourront être explorés à travers une carte interactive qui sera disponible sur le site Internet de l’Écoquartier (www.ecoquartiersaintleonard.org).