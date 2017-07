Karl-Matthew, à un pas de représenter le Canada à la Coupe Danone des Nations

Karl-Matthew Saint-Jean, ce jeune joueur de soccer de Saint-Léonard, est l’un des 12 Québécois sélectionnés qui tentera de décrocher sa place dans l’équipe canadienne de la Coupe Danone des Nations, le 6 juillet prochain.

Cet athlète est un grand passionné du ballon rond. Il a fait ses premiers tirs au but à l’âge de cinq ans avec l’Association de soccer de Pointe-aux-Trembles. Sept ans plus tard, il n’y a jamais assez de soccer dans sa vie. Dès qu’il se retrouve à l’extérieur avec un ballon, il ne peut s’empêcher de faire quelques manœuvres ou quelques passes. Il rêve d’atteindre un jour la ligue des Champions européenne.

Voyant la passion et le talent de son fils, Daniel Saint-Jean lui trouve les meilleures académies pour qu’il puisse se développer à son maximum. Du haut de ses 12 ans, Karl-Matthew a remporté plusieurs tournois, dont la Coupe Paris Saint-Germain, à Paris en 2016. Son prochain défi est de devenir l’un des défenseurs de l’équipe canadienne de la Coupe Danone des Nations.

«Là, je représenterais le Québec, mais aussi le Canada dans un tournoi. C’est beaucoup», rêve le Léonardois qui fera son entrée à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry en septembre.

Afin d’obtenir l’une des 12 places disponibles sur l’équipe, Karl-Matthew a pris part à plusieurs sélections. Au départ, ce dernier avoue ne pas avoir donné son maximum, mais la situation a vite changé.

«Je croyais que j’affrontais que les 20 joueurs qui étaient avec moi au camp. Je croyais que c’était un petit tournoi. Mais, on m’a dit qu’on était 400 et qu’on représenterait le Canada. Là, j’ai redoublé d’efforts et je savais que je ne pouvais pas niaiser», souligne le pré-adolescent.

La dernière étape

Karl-Matthew devra mettre les bouchés doubles pour tenter de se tailler une place sur l’équipe qui représentera le Canada à la Coupe Danone des Nations.

Alors que le camp d’entraînement commencera le 3 juillet, ce dernier s’entraîne spécialement pour cette compétition depuis un mois.

«Je m’entraîne plus fort que d’habitude. Je veux vraiment améliorer mes longues balles avant la finale», indique celui qui s’entraîne de trois à quatre fois par semaine.

Le grand moment de sélection se déroulera au collège Bois-de-Boulogne, le 6 juillet prochain, alors que les 24 meilleurs joueurs canadiens âgés de 10 à 12 ans du Québec et de l’Ontario s’affronteront dans un match. L’équipe victorieuse de ce duel ira représenter le Canada à New York, l’automne prochain.

«Je veux vraiment être sélectionné et y représenter mon pays», dit fièrement le joueur qui se dit prêt pour le match.

Sergio Ramos

Sergio Ramos est un joueur du Real Madrid depuis une dizaine d’années et est un modèle pour Karl-Matthew Saint-Jean, lui-même défenseur. Il s’inspire de ce grand athlète dans son jeu et porte également son numéro, quand c’est possible. «C’est un leader qui peut marquer même dans la dernière minute de jeu», mentionne ce grand partisan du numéro 4 du Real Madrid.