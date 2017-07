La clinique médicale Viau lance un service d’inscriptions

La clinique médicale Viau offrira désormais un service d’inscription électronique et téléphonique destiné aux consultations sans rendez-vous.

Par le biais de Bonjour-santé, il sera possible de prendre un rendez-vous à la clinique pour les consultations du soir et du lendemain. Avec ce système, la clinique espère ainsi éviter les files d’attente avant l’ouverture de la clinique, limiter les déplacements inutiles des patients, désengorger la salle d’attente et réduire les risques de propagation des infections.

«Nous sommes en 2017, les cliniques doivent miser sur une meilleure efficacité. La solution est simple et équitable pour tous. Les inscriptions se feront en ligne via internet ou par un système téléphonique automatisé. Ce nouveau service règle l’enjeu des files de patients le matin et offre plus de dégagement à nos patients et à notre personnel», indique Frantz Carneau, directeur de la clinique médicale Viau.

Le système sera mis en place dès le 11 juillet.



Comment ça fonctionne?

Les patients pourront accéder aux disponibilités et s’inscrire gratuitement dès 18h pour les consultations du soir et du lendemain via viau.bonjour-sante.ca ou composer le 514 405-5023 et suivre les instructions téléphoniques.

Le processus d’inscription ne prend que quelques minutes. Une fois le patient identifié, le système donnera l’heure approximative de la consultation. 60 minutes avant l’heure prévue de la consultation, un rappel téléphonique gratuit est fait au patient qui est en mesure de confirmer sa présence ou d’annuler son inscription.