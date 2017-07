Saint-Léonard: le camping s’invite au 375e de Montréal

La Maison de la famille de Saint-Léonard amènera la colonie de vacances au parc Delorme au grand plaisir des familles.

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la Maison de la famille de Saint-Léonard cherchait un événement qui permettrait de fêter la ville, à moindre coût tout en restant accessible.

«J’ai su que Parc Canada offrait une initiation au camping au canal Lachine. J’ai trouvé l’idée intéressante et ce qui nous a inspirés à organiser un grand événement festif autour du thème du plein air», indique Leila Saiah, agente de liaison, responsable des bénévoles à la Maison de la famille de Saint-Léonard.

Concours de montage de tente, course en sac de patates, initiation aux techniques en kayak, initiation à l’observation astronomique, heure du conte, ce ne sont que quelques-unes des activités qui attendent les familles, lors de la journée Famille plein air, organisée en collaboration avec Go plein air.

«Nous amenons l’ambiance d’une colonie de vacances à Saint-Léonard dans un concept festif et d’amusement», souligne Mme Saiah.

Ce n’est pas tout! Après avoir participé aux nombreuses activités prévues, une trentaine de familles passeront la nuit au parc Delorme avec leur tente.

«Avec le 375e de Montréal, nous avons l’opportunité de faire découvrir le camping, cet incontournable du Québec», lance Mme Saiah.

Même si l’événement récolte du succès ses chances qu’il revienne dans le futur sont très minces.

«Ce serait génial que cette journée thématique plein air revienne, mais il faut des fonds pour organiser quelque chose de cette ampleur», mentionne l’agente de liaison.

La journée Famille plein air se déroulera le 15 juillet, dès 11h, au parc Delorme. L’événement aura lieu en cas de faible pluie. Toutefois, celui-ci sera reporté à une date indéterminée en cas d’orage.

Les inscriptions pour les campeurs sont complètes, mais il est tout de même possible de s’inscrire à la liste d’attente. Information et inscription: 514 852-6161, poste 21 et agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com.

Conférence plein air

La conférence Montréal au bord de l’eau sera le prologue de la journée Famille plein air alors que la conférencière Adrienne Blattel, du programme plein air interculturel de l’association récréative Milton-parc, proposera diverses activités de plein air à faire à Montréal. Cette activité gratuite se déroulera le 14 juillet, à 17h, au pavillon du parc Delorme. Réservation: 514 852-6161, poste 21 et agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com.