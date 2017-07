Saint-Léonard lance son plan de développement durable

L’arrondissement de Saint-Léonard a lancé aujourd’hui son Plan local de développement durable 2017-2020, qui contient 40 actions qui doivent être mises en œuvre dans les prochaines années.

Parmi les mesures envisagées, il y a notamment le verdissement accru dans les projets immobiliers, la lutte aux îlots de chaleur, la valorisation des matières résiduelles, l’optimisation de la gestion de l’eau, la promotion de l’agriculture urbaine et des saines habitudes de vie, la favorisation des déplacements actifs, ainsi que l’organisation d’événements écoresponsables.

L’arrondissement entend ainsi participer activement, à l’échelle locale, aux quatre priorités d’intervention fixées par l’agglomération de Montréal dans son plan Montréal durable 2016-2020, soit réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles; verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources; assurer l’accès à des quartiers durables, à l’échelle humaine et en santé; et faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable.

La mobilisation des partenaires a également été intégrée comme un enjeu incontournable du succès du déploiement de pratiques durables à Saint-Léonard. Le Comité de développement durable de Saint-Léonard, initié en 2011, jouera donc un rôle crucial dans la mise en œuvre et la continuité des mesures de ce plan d’action. Coordonné par l’Écoquartier de Saint-Léonard, avec la collaboration de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement, il regroupe la SDC Jean-Talon Est, le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, Concertation Saint-Léonard, PME MTL Est-de-l’Île, ainsi qu’Horizon Carrière.

«Que de chemin parcouru sur la voie du développement durable depuis l’adoption, en 2011, de notre premier plan local de développement durable! Et les prochaines années s’annoncent tout aussi fructueuses! J’invite tous les Léonardois à nous emboîter le pas, car c’est la somme des petits gestes simples posés jour après jour, combinée à la mise en œuvre de projets d’envergure, qui assureront le succès de ce plan d’action et qui nous permettront de léguer un bel héritage aux générations futures», a déclaré le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Le Plan local de développement durable 2017-2020 de Saint-Léonard peut être consulté et téléchargé sur le site Web de l’arrondissement, au ville.montreal.qc.ca/st-leonard.