Les Lions de St-Léonard excellent sur les terrains québécois

Les équipes de l’Association de soccer de Saint-Léonard sont sur une lancée alors que plus de la moitié de celles-ci se classent parmi les trois meilleures formations de leur ligue respective.

Sur les 32 équipes du club, 18 d’entre elles figurent parmi les trois premières positions de la Ligue de soccer élite du Québec ou la Ligue de soccer Concordia. De plus, le tiers des 32 formations trônent au sommet du classement dans leur catégorie.

Pour le président de l’association, ces succès sont les fruits de plusieurs années de travail.

«Il y a quatre ou cinq ans, nous avons mis en place un programme pour nos plus jeunes joueurs, mais également pour nos entraîneurs. Aujourd’hui, on voit les résultats», souligne Franco Conciatori.

Voyant que tous les Lions de Saint-Léonard n’avaient pas les mêmes habiletés arrivant à l’adolescence, le comité administratif a décidé de mettre en place un programme qui permettrait de développer uniformément tous les inscrits.

«Nous avions des joueurs de 15 ans qui ne connaissaient pas les techniques de base du soccer, se rappelle M. Conciatori. Aujourd’hui, tous suivent les mêmes programmes d’entraînement dès l’âge de quatre ans.»

Le comité a également engagé d’anciens joueurs des Lions ou des joueurs de soccer en tant qu’entraîneurs.

«Auparavant, nous prenions des parents qui voulaient s’engager dans notre association comme entraîneur, même s’ils n’avaient pas de connaissance du sport. Mais, nous avions de moins en moins de bénévoles et nous ne pouvions plus nous fier aux parents. C’est alors que nous avons décidé d’engager des entraîneurs et d’offrir des formations», indique M. Conciatori.

Aujourd’hui, les Lions ont encore quelques parents dans l’équipe d’entraîneurs, toutefois, ils ont tous été formés ou ils sont accompagnés d’un entraîneur expérimenté.

Les Lions tenteront de poursuivre leur succès sur les terrains du Québec alors que la saison estivale régulière se poursuit jusqu’au mois de septembre.