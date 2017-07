Des milliers de livres récupérés dans les bibliothèques montréalaises

La campagne Frais de retard: tournez enfin la page! de la Ville de Montréal a porté ses fruits, alors que plus de 4300 documents ont été récupérés.

Au terme de l’opération, qui s’est déroulée du 2 au 22 juin dans 45 bibliothèques, dont celle de Saint-Léonard, la Ville a récupéré 4327 documents, dont 3674 livres, 384 films, 104 magazines, 89 jeux, jouets et jeux vidéo ainsi que 76 CD de musique.

4,3M C’est le nombre de documents que possèdent les 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements de Montréal.

La campagne d’amnistie de 2017 s’inscrit dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Elle visait à ramener en bibliothèque les abonnés qui ne la fréquentaient plus en raison des frais de retard à leur dossier. Mission réussie puisque 5342 personnes sont revenues en bibliothèque après une absence de six mois et plus et ont ainsi pu renouveler leur carte d’abonné. La campagne a également permis aux bibliothèques d’intégrer dans leur collection les documents retournés, sans devoir les remplacer.

Les bibliothèques de Montréal ont tenu des campagnes d’amnistie des frais de retard en 2000-2001 ainsi qu’en 2006 lors de Montréal, capitale mondiale du livre. L’initiative de donner congé aux frais de retard est également reprise dans plusieurs bibliothèques du monde.