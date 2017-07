De nouveaux aménagements aux terrains de tennis Wilfrid-Bastien

Les terrains de tennis au parc Wilfrid-Bastien ont fait peau neuve alors que la surface en acrylique a fait place à du gazon synthétique.

En plus de l’aménagement de la nouvelle surface, de nouvelles tours d’éclairage ont été installées afin d’obtenir un éclairage plus intense et uniforme.

«Les membres du conseil d’arrondissement et moi-même sommes très heureux de constater que des efforts constants sont déployés par notre administration pour améliorer nos installations sportives et récréatives et contribuer ainsi à l’adoption de saines habitudes de vie par nos résidents», a fait valoir le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet, en s’entretenant avec deux joueurs, Stéphane Defoy et Wisguet St Juste, présents lors de la visite du site par les élus.

Les travaux ont nécessité un investissement de 295 000$ de la part de l’arrondissement.

Le tennis à Saint-Léonard

Chacun des neuf grands parcs de l’arrondissement est doté de terrains de tennis pour la pratique libre. Des cours sont également offerts, tant pour les enfants que pour les adultes, par l’École de tennis 40−0. Pour plus d’information, les citoyens peuvent consulter le Répertoire des activités estivales 2017 de l’arrondissement, disponible à ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou en copie imprimée au bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).