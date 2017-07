Se rapprocher des cultures léonardoises

Une quarantaine de citoyens de Saint-Léonard ont participé à une activité d’échanges afin de rapprocher les différentes cultures du secteur.

La journée, organisée par le Regroupement interculturel Saint-Léonard, l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal et le Mouvement fraternité multiethnique, a commencé avec la projection du documentaire MTL et son monde. Après une période de discussions suivant le film, les participants ont visité l’exposition d’objets artisanaux de plusieurs régions du monde. L’activité s’est terminée autour d’une dégustation de spécialités culinaires et sur la piste de danse.

L’activité s’inscrit dans le projet Inclusion-Diversité-Engagement, qui vise à créer des liens durables entre les différentes communautés de Saint-Léonard, et ce, à travers des activités culturelles, artistiques et gastronomiques.