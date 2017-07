Carnet culturel du mois d’août 2017

De nombreuses activités culturelles gratuites attendent les Léonardois cet été, alors que de plusieurs rendez-vous sont prévus dans les institutions et les parcs de l’arrondissement.

Ciné-Lune

Plusieurs films seront projetés dès le coucher du soleil dans les parcs de l’arrondissement de Saint-Léonard, au cours du mois d’août.

Le film Lego Batman lancera le bal le 2 août, au parc Delorme, et le 3 août, au parc Giuseppe-Garibaldi. Mes vies de chiens suivra le 9 août, au parc Luigi-Pirandello, et le 10 août, au parc Ladauversière. Les familles pourront regarder Les Schtroumpfs le 16 août, au parc Delorme, et le 17 août, au parc Giuseppe-Garibaldi.

Une surprise attend les amateurs de cinéma avec un film primeur le 23 août, au parc Luigi-Pirandello, et le 24 août, au parc Ladauversière.



Place à la musique

Pierre Flynn et son spectacle Sur la terre prendront d’assaut la scène du parc Wilfrid-Bastien, le 1er août, dès 19h, avec une poésie à la fois lucide et émerveillée.

Chanson jeunesse

Annie Brocoli et son amie Germaine seront à la scène du parc Wilfrid-Bastien le 8 août, dès 19h. Elles présenteront le spectacle Annie Brocoli autour du monde, un voyage dans un monde imaginaire où Annie Brocoli raconte ce qui se passe dans la ville de Caoutchouville, chez la tribu des Carrelés, à l’Île en sucre et à Congélo.

Les Sœurs Boulay

Les Sœurs Boulay présenteront leur spectacle 4488 de l’Amour, le 15 août, à 19h, à la scène extérieure du parc Wilfrid-Bastien.

Un peu de théâtre

Le Théâtre La roulotte présentera sa production Bras de fer, à la nouvelle scène du parc Wilfrid-Bastien, le 22 août, à 10h30 et 19h.

Bras de fer, un enfant robot de 11 ans, migre à Montréal avec ses parents en provenance d’un pays inconnu. Ils arrivent par bateau, rouillés par l’eau de mer. Bras de fer devra faire fi de cette corrosion et apprendre à vivre avec ses cicatrices; il faudra alors se montrer fort et résilient pour devenir un membre de l’équipe de ballon chasseur de son école et ainsi se faire accepter par Jean Jean et Le suiveux, fondateur du gang des Wannabeibers.

Annulation

Les conditions météorologiques pourraient forcer l’annulation des spectacles à la scène extérieure du parc Wilfrid-Bastien. La décision est prise à la dernière minute alors l’arrondissement sugère de prendre un chance et de se déplacer à la scène pour savoir si l’activité est annulée.

Animation

De 18h à 19h, de l’animation est préve pour les enfants avant les spectacles de la scène du parc Wilfrid-Bastien, qui se déroulent tous les mardis.