Une soirée casino pour aider l’hôpital Santa Cabrini

La Fondation Santa Cabrini organise sa première soirée Casino et poker, afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et des services à l’hôpital Santa Cabrini.

Un espace casino sera aménagé ainsi qu’un tournoi de poker organisé pour les participants, le 22 septembre, à la salle de réception Amiens (8700, boulevard Langelier). Un cocktail dinatoire, incluant le vin, sera servi aux joueurs. Le prix du billet est de 195$.

Les bénéfices de la soirée seront dédiés au financement d’appareils spécialisés servant à l’hémodialyse. Ce service inexistant à Santa Cabrini, oblige le transfert de patients hospitalisés ou venant à l’urgence pour recevoir ces soins. Ce transfert de personnes plus fragilisées comporte certains inconvénients qui seront éliminés avec les nouveaux appareils.

Pour s’inscrire ou pour de l’information, on compose le 514 252-6497.