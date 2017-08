Le tournoi de soccer de Saint-Léonard est lancé

Plus de 500 joueurs de soccer se sont donné rendez-vous à Saint-Léonard, cette fin de semaine, alors qu’ils prendront part au tournoi international du Club de soccer de Saint-Léonard.

Du 11 au 13 août, plus de 50 équipes dans les catégories U9 à U18 tenteront de décrocher les honneurs de ce tournoi qui est de retour pour une deuxième année consécutive.

«Nous avons fait une pause du tournoi il y a environ sept ans. J’ai décidé de reprendre la flamme en 2016 après des années de silence, car je voulais donner la chance aux jeunes de Saint-Léonard de participer à un tournoi gratuitement, sans devoir payer les frais d’inscriptions et de voyagement», indique Ennio Faustini, directeur du tournoi de Saint-Léonard.

En plus de donner la chance à des joueurs de participer à un autre tournoi dans la saison estivale, le directeur espère que l’événement permettra d’approfondir le sentiment d’appartenance envers le club léonardois.

«L’attachement au club n’est plus aussi fort aujourd’hui que lorsque je jouais. Plusieurs joueurs quittent après une année, pour diverses raisons. Avec le tournoi, nous voulons approfondir le sentiment de communauté, de fierté et d’appartenance, pour ainsi augmenter nos chances de maintenir nos jeunes», souligne M. Faustini.

2018

Alors que le tournoi attire des centaines de joueurs, l’organisateur voudrait devancer le prochain tournoi dans l’été.

«J’aimerais changer la date pour le mois de juillet. En août, beaucoup de gens sont en vacances. Au début juillet, il y a moins de blessures et les joueurs sont plus motivés dans la saison. Nous pourrions également augmenter le nombre d’équipes», fait valoir M. Faustini.

En plus de changer la date, le directeur rêve de faire un tournoi simultané pour les catégories récréatives et compétitives.

«Avec le local, on aurait plus d’une centaine d’équipes d’inscrites. Pour cela, il nous faudrait plus de terrains et investir dans ceux qu’on a pour les améliorer», observe-t-il.