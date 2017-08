Un petit coup de pouce pour les écoliers du quartier

Andrew a bien aimé rencontrer les policiers et cadets pendant l'Opération sac à dos. Audrey Gauthier/TC Media Previous photo Next photo





Une trentaine d’élèves du primaire ont reçu un sac à dos rempli de matériel scolaire, dans le cadre de l’Opération sac à dos du Poste de quartier 42.

Les écoliers des établissements scolaires Pie-XII, Lambert-Closse, Alphonse-Pesant, Wilfrid-Bastien et Gabrielle-Roy ont reçu un sac à dos neuf, cahiers, crayons, écouteur, etc. des mains des policiers et cadets du poste de Saint-Léonard afin de commencer l’année scolaire en beauté.

«Les crayons et les sacs à dos sont importants à l’école, mais ça coûte cher. Cet événement donne un bon départ aux élèves», souligne le commandant Pascal Gosselin.

Cet événement, qui en est à sa troisième année, a été possible grâce au soutien financier de Laura Borsellino, qui voulait redonner à la communauté où elle a passé presque toute sa jeunesse.

La mère de quatre enfants sait que la rentrée scolaire peut facilement être un fardeau financier pour des familles avec moins de revenus. C’est pourquoi les familles ciblées étaient celles ayant le plus besoin d’aide.

«La rentrée c’est très coûteux. Je le vois avec mes quatre enfants qui vont à l’école. C’est important de redonner et je voulais montrer à mes enfants à quel point il est important d’aider sa communauté», indique Mme Borsellino.

Le sac à dos a été un grand soulagement pour Mariana Infante, mère monoparentale de quatre enfants.

«Ça fait quatre ans que Victor a le même sac à dos et c’est l’ancien de son grand-frère. C’est la première fois qu’il a un sac à dos neuf», se réjouit, Mme Infante, ajoutant que ce don est un poids de moins sur ses épaules alors que la rentrée approche à grands pas.

Un petit cadeau

En plus du sac à dos, les enfants ont également reçu un chèque cadeau pour aller manger au McDonald’s de la part de la succursale située à l’angle de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau. Un cadeau qui a fait un grand bonheur aux enfants.

«Ce que j’ai le plus aimé de l’événement, c’est de voir les policiers et d’avoir le cadeau du Mcdo», souligne Victor, élève de l’école Lambert-Closse.