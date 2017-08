Une majorité de jeunes préoccupés par le coût des études postsecondaires

Le coût financier des études postsecondaires est une source de préoccupation importante pour plus des deux tiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans et de leurs parents.

Selon une étude réalisée par la firme de sondage CROP pour le Groupe Universitas sur le financement des études, 68% des jeunes Québécois sont préoccupés par les coûts de l’éducation postsecondaire. Cette proportion monte à 78% chez des parents interrogés dans le cadre du Baromètre Universitas.

Ce financement peut également devenir un frein dans la poursuite des études. Toujours selon le baromètre, 32% des jeunes ont déclaré ne pas avoir poursuivi d’études postsecondaires en raison de leurs coûts trop élevés.

Si l’importance de poursuivre des études postsecondaires fait consensus chez les jeunes comme chez leurs parents avec respectivement 94% et 97%, le baromètre révèle plusieurs différences notables selon la situation des jeunes interrogés, notamment l’emploi. Les étudiants qui travaillent à temps partiel sont plus préoccupés (49%) que ceux qui ne travaillent pas (25%), ou que ceux qui occupent un emploi à temps plein (25%).

Pour faire face à ces coûts, de nombreux jeunes vont travailler (54%). En plus de leur emploi, plusieurs vont également avoir besoin d’un soutien financier additionnel. Selon l’étude, 53% des jeunes auraient reçu une aide financière de leurs parents et 39% ont obtenu des prêts et bourses.

Des coûts élevés

En 2016, les parents québécois ont dépensé en moyenne 921$ par enfant, tout niveau de scolarité confondu (du préscolaire à l’universitaire), pour les effets scolaires, les vêtements et les frais d’inscription (cela n’inclut pas les coûts liés à l’hébergement ni les frais de subsistance). Ces dépenses ont d’ailleurs subi une importante hausse de plus de 30% depuis 2013, alors qu’elles s’élevaient à l’époque à 705$.

Le coût des études postsecondaires représente, quant à lui, un investissement de 35 518$ pour deux années de cégep à 99 000$ pour effectuer cinq années d’études, soit deux années de cégep et trois années d’université, logement compris, en 2017.

Trucs et astuces

En 2016, les parents ont payé, en moyenne, 438$ par enfant de moins de cinq ans, 862$ pour les 6 à 11 ans, et 1363$ pour les 13 à 17 ans, à la rentrée scolaire. Pour une famille nombreuse, la situation peut rapidement se compliquer alors que la facture peut vite s’avérer onéreuse.

Si la plupart des parents assument ces dépenses à même leur compte courant, il est possible de les anticiper et d’épargner en conséquence. Voici quelques trucs: