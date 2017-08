Explosion de lecteurs à Saint-Léonard

Le Club de lecture d’été TD de Saint-Léonard a battu tous les records de participation antérieure avec près de 700 enfants inscrits.

En effet, en 2017, ce sont plus de 670 jeunes de 3 à 13 ans qui ont relevé le défi de lire assidûment plusieurs livres au cours de l’été, soit près de 250 enfants de plus que l’année précédente. L’arrondissement a souligné l’accomplissement de tous ces jeunes, le 16 août, dans le cadre de la Livrofête, la fête de clôture du Club, qui a été présentée à trois reprises plutôt qu’une afin d’admettre le plus grand nombre de jeunes possible.

7867 C’est le nombre de livres lus par les jeunes dans le cadre du Club de lecture d’été TD.

«Chaque année, je suis toujours bien impressionné de voir autant de jeunes participer au club de lecture estival de notre bibliothèque. Il s’agit d’une activité-clé pour les encourager à cultiver leur goût pour la lecture, une mission que la bibliothèque de Saint-Léonard poursuit sans relâche avec beaucoup de coeur et de créativité», a fait valoir le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet, à l’occasion de la Livrofête.

Lors de cet événement festif, les jeunes ont assisté au spectacle de l’artiste Violon Dingue. De plus, de nombreux prix de participation ont été remis aux jeunes, dont des billets pour La Ronde, des billets pour Espaces pour la vie, des chèques cadeaux aux librairies Monet et Renaud-Bray ainsi que des cadeaux du 150e anniversaire du Canada, thématique du Club de lecture de cet été. Les trois grands gagnants, un pour chacune des représentations de la fête, ont pour leur part, reçu une tablette électronique qui leur permettra de poursuivre leur passion pour la lecture.