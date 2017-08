De plus en plus de Léonardois à Montréal

La population de Saint-Léonard continue de grandir alors que l’arrondissement a connu une augmentation plus forte que celle de l’agglomération de Montréal.

Avec une croissance démographique de 3,4%, ce qui correspond à 2598 personnes de plus en 2016 qu’en 2011 selon les données du recensement de la population de Statistique Canada, Saint-Léonard dépasse l’agglomération de Montréal, qui a connu un gain de 2,9%.

La hausse la plus remarquable a été constatée chez les enfants âgés de 5 à 9 ans, où l’on remarque une augmentation de 1255 personnes pour arriver à un total de 5485. Cette situation peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de familles avec enfants dans l’arrondissement. En effet, de 2011 à 2016, 800 familles avec enfants se sont ajoutées à la population léonardoise, soit une augmentation de 5,6%. La plus forte diminution a touché les 60-64 ans qui ont connu une baisse de 425 personnes, soit 0,7% de moins qu’en 2011.

Malgré l’augmentation importante de mineurs, l’arrondissement de Saint-Léonard compte toujours plus d’aînés que d’enfants. Toutefois, l’écart a beaucoup diminué. En effet, en 2011, 18,3 % de la population léonardoise était des enfants âgés de moins de 15 ans contre 19,4% d’aînés de plus de 65 ans. En 2016, l’écart a chuté à 0,3% alors que le nombre d’enfants de moins de 15 ans a grimpé à 19,7% contre 20% pour les personnes âgées de plus de 65 ans.