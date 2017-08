Saint-Léonard en réflexion sur nouveau miniparc

Les familles du nord-ouest de Saint-Léonard pourraient se retrouver et s’amuser dans un tout nouveau parc pour enfants alors que l’arrondissement se penche sur la création d’un nouvel espace vert dans ce secteur.

Avec les nombreux développements immobiliers dans cette section de Saint-Léonard, notamment avec le Domaine des Grandes-Prairies et le Domaine Chartier, plusieurs familles s’y sont installées. Toutefois, aucun parc avec des modules de jeux pour enfants n’est situé à proximité.

«Il y a beaucoup d’enfants dans le secteur, mais il n’y a pas de parc où ils peuvent aller jouer. Il y a le parc Coubertin, mais il est loin», reconnaît le conseiller de Ville de Saint-Léonard, Dominic Perri.

Les parcs Pie-XII et Coubertin, qui sont les deux parcs les plus près du projet immobilier, sont respectivement situés à 1,2 et 1 km des habitations des Grandes-Prairies, soit à une quinzaine de minutes de marche. Pour les résidents du Domaine Chartier, ils doivent parcourir jusqu’à deux kilomètres pour se rendre dans l’un de ces deux espaces verts.

Une demande citoyenne a été déposée à l’arrondissement dans ce sens pour que les jeunes puissent avoir un lieu où ils pourraient aller jouer outre la rue.

«Nous voulons éviter que les jeunes jouent dans la rue. Ce n’est pas toutes les rues qui sont faites pour que les enfants puissent y jouer», souligne M. Perri.

L’arrondissement étudie actuellement la faisabilité du projet. Si ce dernier est réalisable, l’arrondissement irait de l’avant pour aménager des espaces de jeux pour les moins de 10 ans près des rues Michel-David et Antonino-Spada.

«L’administration locale doit voir les types d’aménagements possibles dans ce secteur. Nous pourrions organiser des consultations publiques pour connaître ce que les citoyens voudraient avoir comme miniparc», précise M. Perri.

À quelques mois des élections municipales, le conseiller affirme que ce projet n’est pas une promesse en vue de se faire réélire.

«Ce projet est déjà en cours et il sera mis en place, peu importe le résultat des élections», lance-t-il.

Si tout suit son cours normal et que le projet est faisable, les travaux d’aménagement pourraient commencer dès 2018.