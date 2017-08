La Grande Tournée débarque à Saint-Léonard

La Grande Tournée, événement phare du 375e anniversaire de Montréal, s’arrêtera à Saint-Léonard du 1er au 3 septembre.

De nombreuses activités sont prévues afin de faire découvrir les charmes et les secrets de la grande métropole, festoyer en famille et rencontrer ses voisins. La fête ne se limitera pas au parc Wilfrid-Bastien, mais débordera dans la rue et dans une ruelle.

Voici un aperçu des activités proposées pendant la fin de semaine.



Les fenêtres qui parlent à Saint-Léonard

Des résidents de l’arrondissement offrent à des artistes leurs fenêtres, galeries ou escaliers comme lieux d’exposition. Photographies, bandes dessinées, installations, peintures, textes… s’accrochent littéralement aux fenêtres, sur le thème de la rencontre.

La population est invitée à s’arrêter aux rues des Artisans et de la Croix pour regarder et s’approcher des fenêtres et des balcons.

L’exposition sera présentée du 30 août au 3 septembre.

La ville suspendue

La ville suspendue, c’est d’abord une expo-installation inspirée de l’univers des cordes à linge et des monumentales enseignes au néon de Montréal. C’est ensuite, et surtout, une série de morceaux choisis présentant la ville en transformation dans le flot de l’histoire; c’est la ville suspendue dans le temps, à différents moments, entre son passé et son avenir.

L’exposition sera présentée les 2 et 3 septembre, au parc Wilfrid-Bastien.

Grands apéros

Tous les amoureux de Montréal sont chaleureusement conviés à un pique-nique géant aux allures de grande fête pour manger, danser, célébrer et tisser des liens.

Ce rendez-vous convivial mettra à l’honneur les marchands locaux et leurs produits pour faire découvrir toutes les saveurs de l’arrondissement.

Les pique-niques se dérouleront du 1er au 3 septembre, au parc Wilfrid-Bastien.

Vélo Paradiso

Un vélo projecteur s’arrêtera au parc Wilfrid-Bastien, le 1er septembre, pour diffuser, sur grand écran, les meilleurs courts-métrages réalisés par des réalisateurs autochtones dans le cadre du Wapikoni mobile, ainsi que des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de nos communautés culturelles.

VivaCité

VivaCité est un parcours à obstacles 2.0 qui mettra l’agilité des Léonardois à l’épreuve. En traversant le pont Jacques-Cartier ou en gravissant le mont Royal, il faut faire circuler une boule à travers différents obstacles emblématiques de Montréal, pour amasser le plus de points possible et faire grimper le don de Desjardins.

Grâce à la participation citoyenne, Desjardins pourra verser plus de 37 500$ à des organismes jeunesse à travers les 19 arrondissements, pour enrichir la vie des jeunes montréalais.

Le parcours sera disponible les 2 et 3 septembre, au parc Wilfrid-Bastien.

Cirque Éloize à ciel ouvert

Le Cirque Éloize présentera une foule d’animations, une escouade magique, des artistes locaux et des artisans du cirque.

Il y aura des activités pour chaque moment de la journée, les 2 et 3 septembre, au parc Wilfrid-Bastien.

Rallyes découvertes

La population pourra tester ses connaissances de l’arrondissement de Saint-Léonard au grand Rallye VDM.

Deux circuits, un destiné aux enfants et l’autre aux adultes, les entraîneront dans ses rues et ruelles à la découverte de ses secrets.

Les rallyes auront lieu les 2 et 3 septembre au parc Wildrid-Bastien.