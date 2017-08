Activités parascolaires: trop de jeunes, pas assez de locaux

Les élèves de l’école primaire Lambert-Closse pourraient ne pas pouvoir participer à des activités parascolaires cette année, alors que l’établissement scolaire a changé son processus d’inscription.

En effet, dès la rentrée scolaire, les activités parascolaires de la première session seront limitées aux élèves des deuxième et troisième cycles. Celles de la deuxième session, quant à elles, sont consacrées aux élèves de préscolaires et de premier cycle.

«Avant, chaque élève avait accès à au moins une activité parascolaire pendant toute l’année scolaire. Là, il y a des élèves qui n’ont pas eu d’activités. Pourtant, celles-ci permettent de diminuer le temps où les enfants sont devant un écran de télévision ou d’ordinateur et ça leur permet de meubler adéquatement leur temps, de développer des aptitudes et des connaissances», souligne une mère de deux élèves de l’école Lambert-Closse.

Chaque école doit gérer elle-même ses activités parascolaires selon ses besoins et ses capacités. Toutefois, devant l’augmentation constante du nombre d’élèves à l’école de la rue La Dauversière, la direction se retrouve devant un dilemme, il y a plus d’écoliers qu’il n’y a d’espaces et de locaux pour les accueillir.

825 C’est le nombre d’élèves accueillis à l’école Lambert-Closse.

«Les écoles primaires de Saint-Léonard, malgré les nombreux agrandissements réalisés au cours des dernières années, débordent en raison de l’affût massif et croissant annuellement d’enfants pour des services de scolarisation au préscolaire et au primaire», affirme Christiane St-Onge, directrice des Services corporatifs, communications et secrétariat général à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Afin de maximiser les services d’activités parascolaires et ainsi tenter que chaque écolier soit inscrit à au moins une activité, la direction tente plusieurs systèmes. En 2016-2017, l’administration avait créé un système de tirage pour déterminer qui participerait aux différentes activités. Toutefois, ce n’est pas tous les enfants qui ont pu bénéficier d’une activité pendant toute l’année scolaire.

«L’école privilégiait que tous les enfants inscrits aient accès à au moins une activité. Il est donc possible que le choix d’une deuxième activité ait été refusé pour certains en fonction des places et locaux disponibles», indique Christiane St-Onge.

La direction testera le nouveau système et l’évaluera à la fin de l’année scolaire.

Quelques activités parascolaires offertes à l’école Lambert-Closse

• Mini-basket

• Soccer

• Multi-sport

• Chorale

• Théâtre-impro

• Scrapbooking

• Échecs