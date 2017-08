Saint-Léonard: plus de 200 écoliers déménagés dans une autre école

Plus de 200 élèves des écoles primaires Lambert-Closse et La Dauversière prennent le chemin de l’école primaire Wilfrid-Bastien, cette année, car leur établissement scolaire n’a pas la place pour les accueillir.

Pour la rentrée 2017-2018, neuf classes de sixième année, soit cinq à Lambert-Closse et quatre à La Dauversière, sont transférées à l’école Wilfrid-Bastien.

«Ce réaménagement des classes entre écoles primaires répond à un besoin croissant de la très forte population scolaire à Saint-Léonard depuis les dernières années», indique Chritiane St-Onge, directrice des Services corporatifs, communications et secrétariat général à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).

Voyant l’augmentation importante du nombre d’écoliers à Saint-Léonard, la CSPÎ avait, notamment, agrandi les écoles Lambert-Closse et La Dauversière en 2010-2011 et 2011-2012, respectivement. Toutefois, ces deux établissements ne répondent déjà plus à la demande.

En 2016-2017, quatre classes de sixième année de l’école Lambert-Closse, ce qui correspond à environ 103 élèves, ont été déménagées à l’école de la rue Collerette. Le nombre continuant à augmenter, la CSPÎ a été obligée de déplacer une classe de plus à Lambert-Closse ainsi que celles de La Dauversière.

216 C’est le nombre total d’élèves des écoles Lambert-Closse et La Dauversière qui quitteront leur école de quartier pour aller dans une autre école, en raison du manque d’espace pour les accueillir.



L’école Wilfrid-Bastien, qui a été agrandie une première fois en 2012-2013 et une seconde fois en 2014-2015, a encore assez de locaux pour répondre à la demande.

Toutefois, cette solution n’est que temporaire. La CSPÎ est actuellement à la recherche de solution permanente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur «vu l’augmentation de clientèle constante pour le secteur de Saint-Léonard».

Distance

Alors que plusieurs écoliers se rendaient à l’école à pied, plus de 200 d’entre eux devront prendre d’autres moyens pour se rendre à leur établissement scolaire, alors que leur classe a été déménagée dans un autre bâtiment.

Les élèves de sixième année de l’école Lambert-Closse vont à l’école Wilfrid-Bastien, située à 2 km de distance. Les élèves de sixième année de l’école La Dauversière sont également transférés à Wilfrid-Bastien, situés à 1,5 km l’une de l’autre.

Certains pourront bénéficier du transport scolaire, celui-ci étant offert aux enfants résidant à plus d’un kilomètre de l’école.

«Nous pouvons […] confirmer d’ores et déjà que le transport scolaire est gratuit pour les parents dont l’enfant se qualifie selon la politique de transport scolaire», rassure Christiane St-Onge, directrice des Services corporatifs, communications et secrétariat général à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.