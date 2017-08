Saint-Léonard: un projet pour éveiller les enfants à la lecture

Une soixantaine d’enfants de Saint-Léonard pourront découvrir la lecture et passer du temps de qualité en famille grâce au projet pilote Sac à dos pour la famille.

Voulant éveiller les enfants âgés de moins de cinq ans à la lecture et l’écriture, le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard, en partenariat avec Concertation petite enfance de Saint-Léonard, lancera le projet pilote Sac à dos pour la famille, en octobre.

Pendant une soirée, une fin de semaine ou une semaine, les enfants pourront partir à la maison avec un sac à dos rempli de livres, de marionnettes, de fiches d’activités, des astuces de lecture et une enveloppe de référence. Par ces jeux et ces histoires, les bambins pourront développer leur aptitude à la lecture et à l’écriture.

«L’objectif est surtout de créer un temps, un moment entre les parents et l’enfant. Des études démontrent que de passer un maximum de temps avec son enfant, surtout quand il est très jeune, a de grands bien faits», affirme Josée Garant, directrice du Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard.

Les sacs à dos seront distribués dès le mois d’octobre dans six services de garde de Saint-Léonard. Les différents sacs, qui contiennent tous des jeux et livres différents, feront le tour des quelque 60 enfants pour que ceux-ci puissent passer du temps de qualité en famille tout en découvrant différentes histoires.

«Nous allons faire une évaluation auprès des responsables de services de garde à la mi-décembre ainsi que sonder les parents au début et à la fin du projet. Nous pourrons ainsi connaître les points à améliorer et les bonnes idées», souligne Mme Garant.

Grâce à un financement de 12 062$ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le bureau coordonnateur a pu acheter le matériel pour démarrer le projet. Si celui-ci est un succès, l’organisme tentera de trouver d’autres sources de financement afin de l’étendre à la grandeur de l’arrondissement.

«Nous avons actuellement 561 permis alloués sur une possibilité de 640 dans nos services de garde. Nous voulons progressivement étendre le projet à l’ensemble de nos membres, une cohorte à la fois», indique Mme Garant.

Le bureau coordonnateur souhaite également sortir le projet des services de garde, alors qu’il vise à implanter ce projet à la Maison de la famille de Saint-Léonard et à l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal. Cette étape se réalisera dans un deuxième temps, après l’implantation des sacs à dos dans les services de garde.

Thèmes de lecture

Les livres ont été choisis selon huit thèmes sélectionnés par les responsables de service de garde.

Les enfants du monde

Le sport

Les insectes

La famille

Les métiers

La musique

L’hygiène

L’alimentation

Les participants

Un total de six services de garde en milieu familial prendront part à la première cohorte du projet pilote de Sacs à dos pour la famille. Voici la liste des responsables en services de garde qui offriront cette activité dès octobre prochain: