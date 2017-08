D’autres travaux pour Saint-Léonard

Alors que les chantiers se multiplient dans la métropole, notamment à Saint-Léonard, la ville-centre vient de lancer un appel d’offres pour une nouvelle série de travaux à Saint-Léonard.

Après la réfection d’une quarantaine de rues en 2017, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) de la Ville de Montréal planifie déjà celle de 2018.

Selon les documents de la Ville, les travaux, soit le planage et la pose d’un nouveau revêtement, concernent les boulevards Couture, des Grandes-Prairies, Lacordaire, Provencher, Langelier, Robert et Métropolitain Est, ainsi que les rues Enrico-Ferni, Narbonne, Jean-Talon et Lafrenaie.

Le montant du contrat n’est pas encore connu, mais le financement est prévu au Plan triennal d’immobilisations 2017-19 du SIVT.

Les travaux s’inscrivent dans le Programme complémentaire de planage-revêtement, mis en place afin de résorber le déficit de condition du réseau routier et prolonger la durée de vie des chaussées.