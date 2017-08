Saint-Léonard: le maire Bissonnet brigue un nouveau mandat

Les cinq élus actuels de Saint-Léonard se représenteront aux prochaines élections municipales, avec l’Équipe Denis Coderre.

Le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, les conseillers de Ville, Dominic Perri et Patricia Lattanzio, et les conseillers d’arrondissement, Mario Battista et Lili-Anne Tremblay, brigueront les mêmes postes qu’ils occupent actuellement.

«Je représente les citoyens de Saint-Léonard depuis plus de 30 ans, au départ comme député provincial et aujourd’hui comme maire. J’ai toujours la même passion pour les Léonardois. J’ai le feu sacré», souligne le maire Michel Bissonnet.

La campagne électorale municipale sera lancée au cours du mois de septembre. Les Léonardois pourront choisir leurs prochains représentants à la Ville de Montréal, le 5 novembre prochain.