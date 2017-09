Chapeaux, champagne et chocolat, pour combattre le cancer du sein

La Fondation Santa Cabrini lance une nouvelle activité-bénéfice entièrement dédiée aux femmes: Chapeaux, champagne et chocolat.

Les cofondatrices Elena Rizzuto et Nancy Forlini ont suggéré cette initiative qui vise à réunir des femmes désirant se mobiliser autour d’une cause relative à la santé. Pour 2017, la thématique retenue a été le cancer et la femme, plus particulièrement le cancer du sein.

Coiffées de leur chapeau, les participantes se rencontreront au Club de golf Métropolitain, le 29 septembre, à 12h, pour un déjeuner-conférence, tout en dégustant le champagne et le chocolat.

Les bénéfices récoltés serviront au financement d’un nouveau centre de dépistage désigné d’imagerie du sein à l’hôpital Santa Cabrini. Ce nouveau service permettra de répondre plus adéquatement aux besoins grandissants sur le territoire de l’est de Montréal.

Les billets, au coût de 125$ chacun, sont disponibles au bureau de la Fondation Santa Cabrini au 514 252-4850.