Un deuxième local communautaire pour Viau-Robert

La revitalisation urbaine intégrée (RUI) Viau-Robert a ouvert un deuxième local communautaire afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle de ce secteur.

Le nouveau local, situé au 4858, boulevard Robert, est le voisin du premier local communautaire de la RUI Viau-Robert, ouvert depuis quelques années.

«Le local était vide et nous avons convaincu le propriétaire de nous l’offrir», indique Catherine Boucher, coordonnatrice de la RUI Viau-Robert.

Ce deuxième lieu servira principalement à rejoindre les adolescents du secteur alors que le premier est davantage dédié aux familles.

«C’était une clientèle qu’on rejoignait moins. Il y aura des activités organisées chaque semaine par des organismes du quartier, dont Naos, la maison de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard et la Zone 16-24 ans», souligne Mme Boucher.

Plusieurs organismes se cherchaient un endroit dans le nord-ouest de l’arrondissement pour organiser leurs activités et ainsi rejoindre les résidents de ce secteur, laisse entendre la coordonatrice.

«Ce n’est pas un local drop in où les jeunes peuvent venir à toute heure. Le local est offert aux organismes pour qu’ils puissent y organiser des activités structurées dans un cadre précis», mentionne Mme Boucher.

Les adolescents ont déjà commencé à prendre possession des lieux. Plusieurs jeunes adultes du programme volontariat de Horizon-Carrière ont d’ailleurs peinturé et décoré les lieux.

«Les Dépanneurs de Saint-Léonard ont également aidé dans les travaux», ajoute Mme Boucher.

Les activités, telles que les ateliers de créativité de Naos et les ateliers Do it yourself de la maison de jeunes, commenceront en septembre. Il reste d’ailleurs plusieurs plages de disponibles pour d’autres activités et organismes.