Saint-Léonard fête ses citoyens

La traditionnelle Fête du citoyen est de retour à Saint-Léonard. En plus des activités que les Léonardois attendent chaque année, de la nouveauté sera également au menu.

Les incontournables de la Fête du citoyen seront de nouveau au programme, cette année, dont l’épluchette de blé d’Inde, la pêche dans l’étang, la grande roue, les structures gonflables, la balade en minitrain, la ferme et le bingo. Par contre, la disposition du site a été repensée de façon à inclure la nouvelle scène culturelle de Saint-Léonard et à créer de nouvelles zones pour mieux organiser la visite des participants.

Plusieurs nouveautés feront leur apparition cette année, dont un carrousel pour les enfants, un marché forain pour faire découvrir la musique et les saveurs du monde, ainsi qu’un quartier des spectacles.

Les citoyens pourront également se renseigner sur les activités et les services offerts par l’arrondissement et ses organismes partenaires dans les zones de l’Info-services et l’Avenue des Arts.

Le chanteur Carl Gauthier animera la grande scène, de 15h à 15h45, puis suivra le spectacle de l’orchestre The Showmen, formé de 11 musiciens, dont trois chanteurs.



Passeport-découverte

Les visiteurs à la Fête du citoyen seront de nouveau invités à prendre part au concours du Passeport-découverte et courir ainsi la chance de remporter des prix, dont une tablette électronique, un panier-cadeau du poste de quartier 42 et des billets de spectacles de la saison culturelle 2017-2018 de l’arrondissement. Pour y concourir, il suffit de se procurer un Passeport-découverte sur place, au stand dédié, ou sur le site Web de l’arrondissement, de parcourir les multiples activités sur le site et d’obtenir les estampes exigées.

Pensez environnement

L’arrondissement de Saint-Léonard poursuit ses efforts pour que la Fête du citoyen soit un événement respectant les principes de l’écoresponsabilité.

Les participants sont donc invités à poser des gestes en ce sens en portant une attention particulière à la signalisation sur le site pour déposer leurs matières dans les bons bacs et en apportant une bouteille d’eau réutilisable ou en s’en procurant une à l’effigie de la Fête du citoyen.

Les citoyens sont également invités à opter pour un moyen de transport actif, comme la marche, le vélo ou les transports en commun. Les trajets des autobus 32 Lacordaire, 197 Robert ainsi que 193 Jarry permettent un accès facile au site de la fête.

Services adaptés

Afin de faciliter la participation des personnes ayant des limitations fonctionnelles et les aider à mieux planifier leur sortie, l’arrondissement a mis en place plusieurs services adaptés, dont un stationnement accessible au transport adapté, des toilettes accessibles, un système d’aide à l’audition, des espaces réservés sur le site, une halte-famille avec une table à langer et un chauffe-biberon, etc.

Pour la liste complète des services disponibles, il faut consulter le site Web de l’arrondissement au ville.montreal.qc.ca/st-leonard. Cette liste et la programmation complète de la Fête du citoyen 2017 y sont offertes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, on peut communiquer avec le bureau Accès Saint-Léonard au 311.

Les activités de la Fête du citoyen se dérouleront au parc Wilfrid-Bastien et sur les terrains avoisinant la mairie d’arrondissement (8400, boulevard Lacordaire).