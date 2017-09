La culture à l’honneur à Saint-Léonard

Pour les 21es Journées de la culture, plus de 3000 activités seront proposées dans plus de 400 villes et villages de la province et Saint-Léonard n’est pas en reste. L’arrondissement propose quelques activités aux Léonardois afin de célébrer la culture.

Cette année, les Journées de la culture ont décidé de mettre en lumière le patrimoine culturel.

«De la statue d’un personnage historique à la courtepointe piquée par une arrière-grand-mère, d’un pont couvert aux pierres tombales d’un cimetière, d’une recette traditionnelle à la cabane à sucre familiale, la notion de patrimoine sera sans limite: à chacun de se l’approprier», lance les organisateurs des Journées de la culture au Québec.

La programmation complète des Journées de la culture est disponible sur le site Web journeesdelaculture.qc.ca.

Contes pour les enfants de 1000 jours

Le 30 septembre, à 11h, les enfants âgés de deux à quatre ans pourront assister à un théâtre de marionnettes, Contes pour les enfants de 1000 jours, présenté à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire).

Ce spectacle du Théâtre de l’Avant-Pays met en scène deux personnages, Nono et Dada, qui iront à la recherche de leur grand-papa caché tout au fond d’une histoire qu’ils découvrent être la leur. Pour arriver au bout de cette aventure, les deux garçons devront mettre en œuvre tout leur créativité et leur sens de l’émerveillement.

Les laissez-passer sont disponibles au bureau Accès Saint-Léonard ou sur culturesaintleonard.com. Les places sont limitées.



La musique des étoiles

À 13h, le 30 septembre, les jeunes de six à douze ans auront la chance de participer à l’atelier La musique des étoiles, à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire), au cours duquel ils découvriront des extraits de l’oeuvre Les planètes de Gustav Holst et participeront à la création d’une ambiance musicale cosmique à l’aide d’instruments et d’objets sonores.

Les places sont limitées, les personnes intéressées doivent s’inscrire au 514 328-8500.

15 x la nuit

À travers la chorégraphie du danseur Mark Medrano, les citoyens pourront plonger dans une immersion interactive avec leur quartier, dans le cadre de la performance 15 x la nuit, présentée à 19h30, le 30 septembre, à la scène culturelle du parc Wilfrid-Bastien (angle du boulevard Lacordaire et de la rue des Galets).