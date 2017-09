Du compost gratuit pour les Léonardois

La distribution de compost est de retour à Saint-Léonard, le 7 octobre.

L’événement se tiendra au dépôt à neige de l’arrondissement, à l’intersection des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies, de 8h à 13h, ou jusqu’à l’épuisement des stocks.

Les citoyens doivent apporter leur pelle et des contenants solides (les sacs de plastique ne sont pas acceptés) ainsi qu’une preuve de résidence. Il est à noter que les véhicules commerciaux et ceux munis d’une remorque seront refusés et que les quantités remises de compost par citoyen peuvent être limitées en raison de l’achalandage.

De plus, l’Écoquartier de Saint-Léonard sera sur place pour répondre aux questions des citoyens en matière d’environnement et distribuera gratuitement des sacs en papier pour la collecte des résidus verts.

Pour plus d’information concernant la distribution gratuite de compost ou les collectes de l’arrondissement, on communique avec le bureau Accès Saint-Léonard, au 311.