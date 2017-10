Le Berger Blanc à Saint-Léonard pour un an de plus

Saint-Léonard a octroyé un contrat au Berger Blanc pour le service de contrôle animalier, une décision que n’a pas apprécié la conseillère d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay.

Lors de la séance du conseil d’arrondissement d’octobre, l’élue a émis sa dissidence dans l’octroi du contrat de plus de 130 000$ à l’organisme prairivois, qui a été adopté pendant la soirée.

«C’est une question de valeur. Le Berger Blanc est un organisme privé et c’est connu que leur façon de traiter les animaux n’est pas adéquate et qu’elle ne suit pas les normes des vétérinaires du Québec», indique Mme Tremblay.

L’administration locale comptait sur l’ouverture du centre de services animaliers de Montréal pour gérer son service dès 2018. Toutefois, en raison d’un conflit juridique, l’institution n’ouvrira pas avant 2019.

«Le service de contrôle animalier est indispensable pour assurer la sécurité et la salubrité publique dans l’arrondissement. Puisque la Ville de Montréal ne dispose pas encore des capacités, des équipements et du personnel requis pour assurer ce service, le recours à une firme spécialisée et reconnue dans ce domaine est nécessaire», mentionne l’administration locale.

Devant cette situation, l’arrondissement de Saint-Léonard a dû retourner en soumission pour le service de contrôle animalier et le Berger Blanc a été le plus bas soumissionnaire.

«L’arrondissement est lié par la loi d’octroyer ses contrats au plus bas soumissionnaire conforme. Il n’avait pas le choix», déplore la conseillère.

Le nouveau contrat d’une durée d’un an se terminera le 31 décembre 2018 et coûtera 21 094,23$ de plus que ce que l’arrondissement a déboursé en 2017.