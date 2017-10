L’aréna Martin-Brodeur fête ses 50 ans

L’aréna Martin-Brodeur a soufflé sa 50e bougie cette année.

Les élus, citoyens et organismes étaient présents pour célébrer cet anniversaire et se remémorer des souvenirs en lien avec l’établissement. Que ce soit l’endroit où on a appris à patiner, où le plaisir du hockey a pris tout son sens ou le lieu où l’on assistait à des combats de boxe, l’aréna Martin-Brodeur a marqué les esprits de nombreux Léonardois et sportifs.

«L’aréna Martin-Brodeur forme des champions. Au fil des ans, beaucoup d’athlètes de haut niveau s’y sont entraînés, dont Joannie Rochette et Martin Brodeur», lance le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

L’aréna du boulevard Robert est beaucoup plus qu’une glace pour les sportifs. Au fil des ans, ce bâtiment a servi de lieu rassembleur pour toute la communauté. Que ce soit pour célébrer des fêtes, tenir des cérémonies protocolaires ou encore accueillir des activités récréatives comme de la danse ou des jeux de cartes et de bingo, cette installation est un lieu polyvalent qui peut être adapté facilement à diverses situations.

«Peut-être que quelques-uns se souviendront du centre d’hébergement qui a été constitué d’urgence lors de la crise du verglas en 1998», se rappelle M. Bissonnet.

Afin de témoigner de l’histoire de ce bâtiment, une ligne du temps a été créée rappelant des faits historiques ainsi que certains faits divers par des textes et des photos d’archives. Cette ligne du temps sera présentée sur un écran dans le hall d’entrée de l’aréna jusqu’à la fin de l’année.

Partager ses souvenirs

Afin de commémorer les 50 ans de l’aréna, l’arrondissement de Saint-Léonard invite les citoyens ayant une anecdote ou un souvenir rattaché à l’établissement à les partager.

Pour ce faire, il suffit de se rendre à l’aréna Martin-Brodeur pour remplir un court formulaire et le glisser dans la boîte prévue à cet effet. Celui-ci peut également être téléchargé sur le site Web de l’arrondissement (ville.montreal.qc.ca/st-leonard) et retourné à l’adresse bureau.st-leonard@ville.montreal.qc.ca. Les photos sont également les bienvenues.

Les anecdotes, souvenirs et photos seront épinglés sur un babillard se trouvant à l’entrée de l’aréna. Ce dernier deviendra une œuvre collective permanente à la fin des festivités. Les personnes désirant participer peuvent le faire jusqu’au 13 novembre.

Un peu d’histoire

L’aréna Martin-Brodeur a ouvert ses portes en 1967. Tout d’abord nommé aréna Saint-Léonard, son nom a été changé en l’an 2000 afin d’honorer le gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH) originaire de Saint-Léonard, Martin Brodeur.

Ce gardien de but a à son actif de nombreux titres et records, dont celui du plus grand nombre de victoires en saison régulière de la LNH. Il détient également deux médailles d’or des Jeux olympiques, soit une aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, et une aux Jeux de Vancouver, en 2010.

L’aréna Martin-Brodeur a récemment subi une cure de jeunesse. Durant la saison 2013-2014, elle a été rénovée et mise aux normes, en plus d’être agrandie pour y construire des vestiaires et y ajouter une terrasse.