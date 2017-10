340 000$ pour des projets dédiés aux immigrants

La Ville de Montréal a annoncé la poursuite du financement de neuf organismes montréalais pour la réalisation de plusieurs projets en lien avec les nouveaux arrivants.

La ville-centre investira 340 000$ afin de rendre Montréal encore plus accueillante et inclusive pour les nouveaux arrivants, les personnes immigrantes et les communautés ethnoculturelles.

«Ces projets se déploient dans des quartiers, où habitent les nouveaux arrivants, ou à l’échelle de la ville. Ils sont coordonnés par des organismes locaux dont l’expertise dans divers domaines et auprès de plusieurs clientèles culturelles permet par exemple à des femmes, des enfants et des familles de mieux comprendre les codes sociaux et le fonctionnement institutionnel de leur communauté d’accueil et de les intégrer dans leur vie de tous les jours, faisant ainsi d’eux des citoyens à part entière dans leur nouvelle communauté», déclare le maire de Montréal, Denis Coderre.

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard est l’un des neuf organismes montréalais à bénéficier de ce soutien financier. Il recevra 50 000$ pour le projet Femmes-relais, qui vise à former une dizaine de femmes immigrantes en vue de soutenir des consoeurs nouvellement arrivées à Montréal et qui choisissent de vivre dans l’arrondissement de Saint-Léonard.