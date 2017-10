Un avocat gratuit au bout du fil

Les Montréalais pourront bénéficier de conseils juridiques gratuits grâce à la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal.

Les 14 et 15 octobre, des avocats et notaires bénévoles offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone. C’est l’occasion pour les citoyens de s’informer de leurs droits et de leurs obligations. Qu’il s’agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail, à la gestion des successions ou autres, les avocats et notaires seront disponibles pour répondre aux questions des citoyens sur l’ensemble du territoire québécois.

La clinique juridique téléphonique se déroulera les 14 et 15 octobre, de 9h à 16h30, au 1-844 779-6232.