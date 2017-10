Saint-Léonard se lance dans l’impression 3D

La bibliothèque de Saint-Léonard est le nouveau propriétaire d’une imprimante 3D.

L’institution voulait se procurer cette machine afin d’offrir l’accès à de nouvelles technologies à ses usagers.

«Son acquisition s’inscrit aussi dans l’esprit du projet du futur espace culturel et le fait d’encourager la création sous toutes ses formes», indique Julie Blais, chargée de communication à l’arrondissement de Saint-Léonard.

Déjà, la bibliothèque de Saint-Léonard a tenu plusieurs activités en lien avec l’imprimante 3D. Elle a organisé une démonstration lors de la Journée des aînés et a offert deux ateliers avec des jeunes et des adolescents, au début du mois d’octobre, notamment pour la création d’une figurine à la manière Minecraft et pour fabriquer des bijoux.

L’arrondissement prévoit élargir son utilisation au-delà de ses ateliers ponctuels.