Connaissez-vous votre district, Saint-Léonard Ouest?

Il reste moins de trois semaines avant les élections municipales. Les Léonardois devront choisir les élus qui les représenteront pour les quatre prochaines années. TC Media a fait le survol des deux districts de l’arrondissement et a donné la parole aux candidats et candidates des deux partis principaux qui souhaitent s’y faire élire.



Saint-Léonard Ouest: plus populeux, mais moins diplômé

L’ouest de Saint-Léonard est beaucoup plus peuplé que son voisin, mais les résidents y sont moins diplômés qu’ailleurs dans l’arrondissement.

Avec 45 137 personnes résidant à l’ouest du boulevard Lacordaire, le district compte près de 12 000 de plus qu’à Saint-Léonard Est, selon les données les plus récentes du Recensement de la population de Statistique Canada. C’est d’ailleurs dans ce secteur que l’on retrouve le plus d’écoles, de parcs et de services de l’arrondissement, tels qu’aréna et bibliothèque.

Toutefois, Saint-Léonard Ouest possède un taux de diplomation moins élevé que dans le district voisin. En effet, les diplômés universitaires comptent pour 20% de la population âgée de plus de 15 ans du secteur, contre 22% dans l’Est. De plus, 10 255 personnes ne possèdent pas de diplôme, ce qui correspond à 29,4% de la population de l’Ouest, comparée à 27,7% à l’est du boulevard Lacordaire.

Les Léonardois de l’Ouest ont légèrement plus de revenus que la moyenne léonardoise. Le revenu moyen des ménages du district est de 55 723$ contre 54 784$ pour l’arrondissement. Cette statistique pourrait s’expliquer par la plus grande proportion de personnes âgées de 15 à 64 ans. En effet, 61% de la population de Saint-Léonard Ouest est en âge de travailler contre 59% dans le district voisin.

Toutefois, le secteur connaît un plus grand écart de l’équité salarial alors que les femmes du district sont payées 7000$ de moins que les hommes du secteur. À Saint-Léonard Est, la différence est de 6500$.

Mario Battista, Équipe Denis Coderre pour Montréal, conseiller

Pour le candidat sortant, le réaménagement de la rue Jean-Talon est une priorité. Il s’engage à suivre de «très près» les travaux, dont une partie traverse le district de Saint-Léonard Ouest. Le chantier mènera à une rue plus «verte, accessible, sécuritaire et attrayante».

M. Battista souhaite également que de nouveaux efforts et de nouvelles actions soient déployés pour améliorer la propreté sur l’ensemble du territoire. Il suggère d’augmenter à quatre par semaine le nombre de collectes pour vider les paniers en bordure des rues et dans les parcs.

«Je m’engage à convaincre mes collègues du conseil d’arrondissement d’allouer plus de ressources tant humaines que financières aux travaux d’élagage et je vais m’assurer que les investissements pour améliorer nos rues et trottoirs se poursuivent», lance M. Battista.



Dominic Perri, Équipe Denis Coderre pour Montréal, conseiller de Ville

Le conseiller sortant a une liste d’une vingtaine de projets qu’il compte réaliser au cours des quatre prochaines années s’il est réélu.

M. Perri compte augmenter le nombre d’espaces verts dans son district en réalisant le parc-nature au Domaine Chartier ainsi que le miniparc Antonino-Spada, dans le nord-ouest de l’arrondissement.

Il s’attèlera également à améliorer la sécurité des Léonardois dans les rues, notamment en diminuant les limites de vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles. Il souhaite également sécuriser la géométrie et la signalétique aux intersections.

«Je veux continuer le projet de plantation d’arbres afin que chaque maison ait son arbre. Je veux aussi accélérer le programme d’élagage d’arbres matures et poursuivre les investissements dans la réfection de nos rues et trottoirs», déclare M. Perri.

Anick Druelle, Projet Montréal, conseillère d’arrondissement

La priorité de cette sociologue et politologue est d’être à l’écoute des citoyens et de répondre à leurs besoins, comme d’augmenter la sécurité dans les rues par des aménagements comme des d’os d’ânes et en y diminuant la vitesse.

Mme Druelle mettra également l’accent sur la bonification du service de transport en commun dans l’arrondissement. Elle poursuivra les démarches pour le prolongement de la ligne bleue du métro et travaillera à la création de la ligne rose, qui joint Montréal-Nord à Lachine.

«Je compte rétablir les gardiens de parcs afin d’y améliorer la sécurité et ouvrir les chalets davantage afin de les rendre plus accessibles. Il faut également améliorer la navette or afin de faciliter les déplacements des aînés de Saint-Léonard», affirme Mme Druelle.

TC Media a tenté de joindre le candidat Oualid Frej, de Projet Montréal, à plusieurs reprises, mais sans succès.