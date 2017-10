10 000$ en bourses pour des athlètes de ST-EX

La compagnie Saputo, en partenariat avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, a remis 149 000$ en bourses à 51 récipiendaires, dont quatre élèves de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry.

Le joueur de soccer Julien Bourassa a remporté 2000$ pour son leadership. L’élève de première secondaire s’engage à améliorer la gestion de ses émotions, ainsi que la qualité de ses lancers. Engagé au sein de sa communauté, il a récemment amassé des fonds pour les enfants atteints d’un cancer. Plus tard, il envisage une carrière dans le milieu sportif.

Le membre de l’équipe canadienne de soccer, Maxime Bourgeois, qui a participé à la CONCACAF en 2017, a reçu 2000$ pour son excellence académique. L’élève de quatrième secondaire envisage une participation à la Coupe du monde U-17 en 2019. Plus tard, il souhaite poursuivre une carrière dans le monde du soccer.

Nicolas Desjardins a participé avec son confrère, Maxime Bourgeois, à la CONCACAF. L’élève de quatrième secondaire a reçu 2000$ pour son excellence académique. Le milieu défensif se démarque par la qualité de sa défense et ses capacités de communication avec ses coéquipiers. Plus tard, il envisage une carrière comme entraîneur.

Le gymnaste, Félix Dolci, a remporté l’or à la Coupe du Québec sur l’ensemble des épreuves ainsi que cinq médailles d’or et une d’argent aux Championnats canadiens 2017. L’élève de quatrième secondaire, qui a obtenu une bourse de 4000$ comme soutien à la réussite sportive et académique, se démarque par sa facilité d’apprentissage et d’exécution des nouveaux mouvements. Il cherche la constance afin de se qualifier pour les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2018. Plus tard, Félix souhaite travailler dans le domaine des communications.

Ces quatre athlètes s’ajoutent aux nombreux boursiers du programme de bourse Saputo, mis en place il y a 18 ans, dont Meaghan Benfeito et Philippe Gagné en plongeon, Félix Auger-Aliassime en tennis, les sœurs Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe en ski acrobatique bosses, Audrey Lemieux et Joëlle Numainville en cyclisme, Karine Sergerie en taekwondo, Martine Dugrenier et Dorothy Yeats