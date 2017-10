Pour un Halloween écoresponsable

L’Halloween approche à grands pas et Recyc-Québec propose quelques trucs pour passer cette fête de façon écoresponsable.

Costumes

Plusieurs sites Web de petites annonces permettent d’acheter ou de vendre des déguisements et des décorations de seconde main, réduisant ainsi de manière considérable l’achat d’articles neufs.

Il est également possible de donner une seconde vie à ses costumes et décorations en utilisant des articles réutilisables et choisir des produits écoresponsables.

Décorations

Il est préférable de prioriser l’achat de citrouilles biologiques et locales qui n’ont pas parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’à nous.

Il s’agit d’un bon moyen d’encourager l’économie locale et de sensibiliser les enfants à l’importance de consommer de manière responsable. Au Québec, 743 hectares de terres sont exploités pour les produire.

Bonbons

Il faut éviter le suremballage et prioriser l’achat en vrac ou de plus gros formats afin de diminuer les déchets. De plus, pas besoin d’emballer les confiseries préemballées dans de nouveaux sacs individuels. En réduisant les emballages, on diminue son impact environnemental et réduit sa facture.

La collecte

En privilégiant la marche, on respire le bon air et on évite la production de CO2 par le déplacement en voiture.

Pour le choix du sac, une vieille taie d’oreiller ou un sac réutilisable permet de limiter l’utilisation de sacs à utilisation unique.