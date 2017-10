Aldonzar: un troisième candidat dans Saint-Léonard Ouest

Le Léonardois Nickenson Aldonzar se présente en tant que candidat indépendant au poste de conseiller d’arrondissement dans Saint-Léonard Ouest afin d’amener un vrai changement dans la gestion de la municipalité de Montréal et un avenir meilleur à toute la population de Saint-Léonard.

Le détenteur d’un baccalauréat en psychologie et sociologie souhaite améliorer les transports en commun dans l’arrondissement, notamment en ajoutant deux lignes d’autobus et en offrant la gratuité aux aînés, lors des jours de grand froid et de canicule. Il s’engage également à offrir plus d’activités aux jeunes et à réaliser des programmes innovants dans les centres jeunesse et dans les milieux culturels et de loisirs.